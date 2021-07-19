Türk askeri, Libyalı askerlere "keskin nişancı eğitimi" verdi
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Türk askeri, Libyalı askerlere "keskin nişancı eğitimi" verdi

Türk askeri, Libyalı askerlere 'keskin nişancı eğitimi' verdi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere 'Keskin Nişancı Eğitimi' veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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