Türk askeri, kosovalı öğrencilerin yüzünü güldürdü

11.09.2019 10:17

Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 20 yıldır görev yapan Türk askeri, her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu yıl da Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 500 Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı çocuğa okul çantası ile kırtasiye seti yardımında bulundu.1999 yılından bu yana Kosova'da görev yapan Türk askeri, eğitimden sağlığa, gıda paketi yardımından yol yapımına Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Türk askeri Kosova'nın güney bölgesindeki Mamuşa bölgesinde ihtiyaç sahibi çocuklara okul çantası ile kırtasiye malzemelerinden oluşan setler dağıttı. Mamuşa'daki Anadolu İlköğretim Okulu'na giden Türk askeri, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantaları ile kırtasiye setlerini dağıttı.DHA'ya konuşan Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulu Müdürü Milazim Mazrek, Mehmetçiğin her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunduğunu söyledi. Dağıtım törenine katılan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş da, "Asker ağabeyler çantalarınızı güzelce doldurdular ki sizler güzel güzel okuyasınız ve büyüyüp bir yerlere gelesiniz. Onlar size bu çantaları hediye ediyorlar ki sizler ilerde doktor, subay, öğretmen ve avukat olasınız" şeklinde konuştu. Türk askerlerinin dağıttığı çanta ve kırtasiye malzemelerini alan çocuklar da yardımlarından dolayı Mehmetçiğe teşekkür ettiler.ALBAY BAŞ'TAN ÇOCUKLARA ATATÜRK TABLOSUÇocuklara Atatürk tablosu getiren Albay Baş, "Ben bu resmi size getirdim inşallah Atatürk'ün yolundan, Atatürk'ün sözlerinden hiçbir zaman dışarı çıkmazsınız" dedi. Albay Baş daha sonra çocuklara çanta ve kırtasiye malzemelerini dağıtarak, çocuklarla sohbet etti. Çocuklar da hep bir ağızdan Kosova'daki Türk askerlerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Çocukların Türk askerine teşekkürü

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş'ın çocuklara konuşması

Albay Baş'ın Atatürk tablosu hediyesi

Çocukların açıklamaları

Okul Müdürü Milazim Mazrek'in konuşması

Albay Baş'ın çocuklara sohbeti

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi

Okulun dıştan görüntüsü

Çocukların askerlerle kucaklaşması

Kaynak: DHA