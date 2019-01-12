Türk Askeri, Kosova'da İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürdü

Soğuk havaların etkili olduğu Kosova'da, Mehmetçik ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıttı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırının altında 10 derece olduğu Kosova'da, Türk askeri daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve battaniye dağıtımında bulundu.

1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri din, dil, ırak ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gıdanın yanı sıra soba yarımında da bulunan Mehmetçik, Prizren'de çok sayıda aileye aşırı soğuklardan etkilenmemeleri için kıyafet, ayakkabı ve battaniye yardımında bulundu.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı SAİ personelinin evleri tek tek gezerek, 20 yıldır her türlü yanınızda olduk bundan böyle de faaliyetlerimiz sürdürmeye devam edeceklerini vurguladılar. Kapılarında Türk askerini gören Kosovalılar da, duygularına hakim olamayarak askerlere teşekkür ettiler. Mehmetçiğin 1999 yılından bu yana kendilerine sahip çıkarak her türlü destekte bulunduklarını söyleyen vatandaşlar, 'Türk askerini Allah başımızdan eksik etmesin' dediler. - Tabak

Kaynak: DHA