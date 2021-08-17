Türk askeri Kabil Havalimanı'nı koruyacak mı?
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Türk askeri Kabil Havalimanı'nı koruyacak mı?

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Türkiye, ABD ve NATO birliklerinin çekilmesi sonrası Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili planında değişikliğe gitti. Peki, Türk askeri Kabil Havalimanı'nı koruyacak mı?

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili kararında değişikliğe gitti. Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkili, havalimanı güvenliğini devralma planının durdurduğunu ifade etti.

"SÜREÇ OTOMATİK OLARAK DURDURULDU"

Kabil Havalimanı'nda bugün yaşanan kaosun ardından Reuters'a isim vermeden konuşan kaynaklardan biri, "Gelinen noktada Kabil Havalimanı'nda topyekün kaos hakim. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Düzen tamamen yok olmuş durumda. Bu noktada, Türk askerlerinin havalimanının kontrolünü almasından otomatik olarak vazgeçildi" dedi.

"TALİBAN İSTERSE DESTEK SAĞLANABİLİR"

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan diğer kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" ifadesini kullandı.

PENTAGON: TÜRK GÜÇLERLE ÇALIŞIYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.

Türk askeri Kabil Havalimanı'nı koruyacak mı?
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