Türk Askeri Gürcistan'da Eğitim Aldı

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan üçlü işbirliği kapsamında Türk, Gürcü ve Azerbaycanlı askerler Gürcistan'da dağ eğitimi aldı.



Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Savunma Bakanlıkları arasındaki üçlü işbirliği çerçevesinde Ağustos ayının 21'inde başlayan Türk, Gürcü ve Azerbaycanlı askerlerin dağ hazırlığı eğitimi tamamlandı. Askerler, dağ ekipmanlarını kullanma eğitimleri alırken, yaralılara ilk yardım konusunda da bilgilendirildiler. Eğitim antrenör Polkovnik Malhaz Makaradze ve İvane Tshadadze tarafından verilirken, eğitim sonunda askerlere sertifika ve hediyeleri takdim edildi. Makaradze, eğitimi tamamlayan askerleri tebrik etti. - TİFLİS