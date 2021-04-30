Türk askeri çocukları mutlu etmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesinde yaşayan 82 çocuğu, gezi için Mardin'e getirildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesinde yaşayan 82 çocuğu, gezi için Mardin'e getirildiği görüntüleri paylaştı. Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesinde yaşayan 82 çocuk, gezi için Mardin'e getirildi. Güzel kıyafetler ve oyuncaklar hediye edilen minikler, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinde sanal uzay gezintisine çıkarak mutlu bir gün geçirdi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı