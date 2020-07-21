Türk askeri, bayram öncesi Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü Kosova'da Kurban Bayramı öncesi Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Kosovalı çocuklara giysi yardımında bulunuldu.

Kosova'da Kurban Bayramı öncesi Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Kosovalı çocuklara giysi yardımında bulunuldu.

Kosova'da 21 yıldan bu yana NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Türk Kızılay'ından temin edilen kıyafetler, Kurban Bayramı öncesinde Kosovalı çocuklara dağıtıldı. Kıyafet dağıtımı Prizren Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Dağıtıma Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar katıldı. Belediye Başkanı Haskuk yaptığı açıklamada, yardımın zor durumda olan ailelerin çocuklarına yapıldığını belirterek, "Bu yardım Türk KFOR ile olan tek projemiz değil, bir sürü başka projelerimiz var" dedi. Haskuka, yardımlarından dolayı Türk askerine teşekkür etti.

Giysi yardımı, Kurban Bayramı'na kadar Kosova genelinde 7 belediyede yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırılacak. Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 16 Temmuz'da Lipyan'da başlayan kıyafet yardımının 18 Temmuz'da Yakova, 20 Temmuz'da Dragaş ve bugün de Prizren'de devam ettiği belirtildi. Kurban Bayramına kadar Shtimle, Mamuşa ve Gilan bölgelerinde devam edecek yardımlar ile yaklaşık 200 çocuğa kıyafet yardımı yapılacağı ifade edildi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA