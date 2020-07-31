Türk askeri, Azerbaycan askeriyle bayramlaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı.
31.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:03
MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan kahraman personelimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ordusunun kahramanlarıyla bayramlaştı" denildi.
Kaynak: DHA