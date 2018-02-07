Türk Askeri Asla Bir Sivile Silahını Doğrultmadı"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sivillerin Suriye tarafından Kilis'e ve Hatay'a atılan roketler nedeniyle şehit olduğunu, Türk askerinin asla bir sivile silahını doğrultmadığını ve doğrultmayacağını kaydetti.

Türk Askeri Asla Bir Sivile Silahını Doğrultmadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sivillerin Suriye tarafından Kilis'e ve Hatay'a atılan roketler nedeniyle şehit olduğunu, Türk askerinin asla bir sivile silahını doğrultmadığını ve doğrultmayacağını kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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