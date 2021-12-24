Türk asıllı Güney Afrikalı ünlü şair Tatamkhulu Afrika, Cape Town'da anıldı

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu, 1920-2002'de yaşamış Türk asıllı Güney Afrikalı ünlü şair ve apartheid karşıtı aktivist Tatamkhulu Afrika'yı anma etkinliği düzenledi.

Cape Town'daki Başkonsolosluk Konutu'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Güney Afrikalı ve Türk vatandaşı katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara Tatamkhulu Afrika'nın hayatı ve eserleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada, Tatamkhulu Afrika'nın, Türkiye ile Güney Afrika halkları arasındaki kültürel bağlar açısından önemini vurgulayarak, "Bu tür kültürel bağların, bizleri ortak duygularla buluşturan kültürel mirasımızı öğrenmeye heveslendirdiğine inanıyorum." dedi.

Başkonsolos Yeşildağ, Güney Afrika'daki Türk mirasını yalnızca Osmanlı İslam Alimi Ebubekir Efendi ile sınırlandırmanın kendisinden sonra iki ülke halkları arasında kültürel bağlantıları güçlendirmeye devam eden diğer Türklere ve Ebubekir Efendi soyundan gelenlere haksızlık olacağını vurguladı.

Yeşildağ, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ortak tarihin önemli bir parçası olan Türk kökenli ünlü şair ve edebiyatçı Tatamkhulu Afrika'yı bu etkinlik vesilesiyle anmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Apartheid karşıtı mücadelenin de sembol isimlerindendi

Etkinliğin katılımcılarından Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1920'de Mısır'da bir Türk aileden dünyaya gelen Tatamkhulu'nun, Afrika şiirine ve edebiyatına son derece önemli katkılarda bulunmuş ve Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejimine karşı tüm benliğiyle kafa tutmuş bir şahsiyet olduğuna dikkati çekti.

Gençoğlu, Tatamkhulu Afrika'nın Nelson Mandela'nın hapishaneden koğuş arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "Güney Afrika'nın yerel dillerinden IsiXhosa dilinde 'büyük baba', 'ata', 'dede' manasına gelen Tatamkhulu ismi, hapisteyken şiirleriyle yakalanmaması için kendisine Nelson Mandela ve Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından verilen bir takma isimdi." diye konuştu.

Tatamkhulu Afrika'nın ırkçılığa meydan okuyan sembol isimlerden biri olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Tatamkhulu tam manasıyla ezilenlerin sesi olmuştur. Şiirlerinde de bu duyguyu işler." ifadesini kullandı.

Gençoğlu, "Senelerdir Güney Afrika'da çalışan bir Türk tarihçisi olarak Tatamkhulu gibi Türk kökenli bir kahramana devletçe sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan Başkonsolosluğumuz çok güzel bir kültürel programa ev sahipliği yaptı." şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da bir Osmanlı bandosu

Etkinlik kapsamında ayrıca Güney Afrikalı Müslüman müzik grubu "7 Steps Minstrels", Osmanlı bandosu konseptinde bir müzik dinletisi sundu.

Grup üyeleri geleneksel Osmanlı fesleriyle sahne aldı.

Güney Afrikalı sanatçı Tasneem Chilvan'ın hat sanatı eserlerinden oluşan bir sergiye de ev sahipliği yapan etkinlik, konuklara kahve ikramıyla sona erdi.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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