Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı

16.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:29
Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı

Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na davet edildi.

Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na davet edildi.

Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı orta saha oyuncusu Yusuf Demir ve forvet Ercan Kara da yer aldı.

Daha önce Avusturya'nın 15, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Yusuf, Rapid Wien'de bu sezon 24 maçta 6 gol attı.

Herhangi bir milli takım geçmişi bulunmayan 25 yaşındaki Ercan ise 32 maçta 17 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Akif Ersoy Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Birol Güven Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Mesut Bakkal Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:33:08. #1.14#
title