Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) Türk asıllı Deniz Burnham'ın 2021 astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türk asıllı bir ismin 2021 yılı astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını açıkladı. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'nde doğan ve ABD'de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

Pazartesi günü, Houston'da bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'ndeki Ellington Field'de adayların tanıtıldığı etkinlikte açıklama yapan Burnham, annesinden ilham aldığını belirterek, "Küçük bir kızken, annemin üniversiteden mezun olmasını izledim. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne atanmasını izledim. Bana büyük hayaller kurmayı ve bu yolda ilerlediğim zaman her şeyi başarabileceğimi öğretti. NASA astronotu olma hayalimden vazgeçmemem için bana ilham veren şey buydu" dedi.

Burnham'ın annesi Şahver Burnham ve babası Ed Burham'ın ABD Hava Kuvvetleri'nden albay rütbesiyle emekli olduğu biliniyor. Deniz Burnham, açık denizlerde yürütülen petrol sondaj operasyonlarında profesyonel liderlik deneyimi sayesinde ABD ordusunda teğmen rütbesiyle çalışmaya başladı. An itibariyle ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı'nda (NAVSEA) görev yapan Burnham'ın, ayrıca NASA'da staj deneyiminin de bulunduğu belirtildi. Burnham'ın hobi olarak ise havacılık ile ilgilendiği biliniyor.

Burnham, NASA astronot adayı olarak ilk 2 yıllık eğitimine Ocak 2022'de başlayacak.