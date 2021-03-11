Türk aşıkların Nevruz Bayramı şarkısı Tahran'da beğeni topladı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen programda Azerbaycanlı Türk aşıkların söylediği Nevruz Bayramı şarkısı dinleyicilerin beğenisini topladı.

Tahran'da 21 Mart'ta kutlanacak, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı ile ilgili Vahdet Konser Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir program düzenlendi.

Programa İran Kültür ve İrşad Bakan Yardımcısı Muhammed Mücteba Hüseyni, yabancı misyon temsilcileri, kültür ve sanat adamları katıldı.

Programda İran'da yaşayan topluluklardan Farslar, Türkler, Kürtler ve Beluçlar yerel kıyafetleri ve dilleri ile Nevruz Bayramı şarkıları seslendirdi, Azerbaycanlı Türk aşıkların söylediği Nevruz Bayramı şarkısı dinleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun