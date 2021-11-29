Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünce Antik Çağ'dan bugüne mimari ele alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle hayata geçen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, "Salı Konuşmaları" çevrim içi seminer serisi düzenliyor.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, arkeolojinin tanıtılması ve kültürel mirasın korunması bilincinin kazandırılması amacıyla enstitünün Youtube kanalından canlı yayınlanacak etkinlikte, yarın saat 20.00'de "Antik Çağlarda Mimarlık ve Modern Mimaride Yansımaları" konusu masaya yatırılıyor.

Arkeoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Nevzat Çevik'in moderatörlüğünü yapacağı programa, Prof. Dr. Turgut Saner ve Prof. Dr. Orhan Bingöl konuk oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Müşaviri Hakan Tanrıöver, "Webinarlarla milli kültürümüzün belki de en önemli bileşeni olan tarihimize hep birlikte sahip çıkmak, bu konuda ortak bilince erişmek için bir adım atıyoruz. Amacımız toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşmak, Avrupalı ve Türk sanatçıları, kültür ve bilim insanlarını bir araya getirerek 'kreatif merkez' oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörü Hale Ural ise etkinliğin enstitü çalışmalarında aktif rol oynayan akademisyenlerin moderatörlüğünde hayata geçtiğini belirterek, "Uzman konukların nitelikli içeriklerle bir araya getirildiği programımızı dijital olanaklardan yararlanarak dünyanın her köşesine ulaştırabilmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Salı Konuşmaları, bilim dünyasının birikimini, keyifli bir sohbet ortamında ve renkli konularla herkesin yararlanabileceği bir kültür hizmetine dönüştürecek." ifadelerini kullandı.

Salı Konuşmaları, 18 Ocak'a kadar her Salı saat 20.00'de Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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