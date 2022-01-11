GAZİANTEP - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutacak

GAZİANTEP (AA) - Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'te hayata geçirilen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Bey Mahallesi'ndeki 162 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restore edilmesinin ardından kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı enstitü bölge arkeolojisi için önem taşıyor.

Arkeometri laboratuvarı, konferans salonları, kütüphane, arşiv, çalışma, eğitim alanlarının oluşturulduğu ve çok sayıdaki uzmanla akademisyenin görev alacağı enstitü, Türkiye'deki birçok antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bilimsel ve araştırma açısından önemli katkı sağlayacak.

UNESCO'nun listelerinde yer alan Göbeklitepe, Karahantepe, Karkamış, Zeugma başta olmak üzere bölgedeki birçok antik kente yakınlığıyla önemli çalışmaların yürütüleceği enstitüde yapılacak araştırmalarla elde edilecek bulgular bilim ve kültür camiasına sunacak.

Türkiye'deki arkeoloji ve kültürel değerlerinin bilim ışığında dünyaya sunulması amaçlanan enstitünün, çalışmalarıyla bölge ve ülkenin kültür turizmi açısından önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, enstitünün UNESCO'nun listelerinde yer alan 5 antik kentin bulunduğu Gaziantep'te olmasının önemine işaret etti.

Söz konusu enstitünün benzerlerini Japonya ve Almanya'nın 150 yıl önce kurduğunu ve bu enstitülerin Türkiye'de ofislerinin bulunduğunu anlatan Şahin, "Anadolu, açık hava müzesidir. Bu durumu açısından bir an önce enstitünün kurmamız gerekiyordu. Enstitünün kurulması için bakanlıklarımız, milletvekillerimiz yasal altyapısına yardımcı oldu. Enstitüde AB'den ciddi destek alındı." dedi.

Şahin, enstitünün bir kültür projesi olduğunu vurgulayarak, ülke değerlerini koruyacağını dile getirdi.

Enstitünün tarihi Kendirli Kilisesi'nde yer aldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitümüzde dünyadaki bütün arkeoloji kitaplarının bulunduğu kütüphane, laboratuvar var. Antik kentlerin tarihiyle ilgili karbon analizinin yapılması gerekiyor. Biz bu analizleri yapamıyorduk. Artık bu işlem Gaziantep'te oluyor. Kim karbon analizi yapmak istiyorsa ve toprağın hangi yüzyıla ve yere ait olunduğunu analizlerini Gaziantep'te yapılacak. Enstitü bize kültürel miras yönünden yeni rotalar getirecek. Bölge kültürel, inanç, gastronomi, doğal, karavan gibi turizmlerinde çeşitliliğe yol açacak. Enstitü ile istihdam sağlanacak, yaşanan birçok sorunu çözecek."