Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 yıl sonra okuyucularıyla yeniden buluştu

Cumhuriyet tarihinin en köklü dergilerinden Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi on yıllık aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.

Cumhuriyet tarihinin en köklü dergilerinden Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi on yıllık aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.

Dergi, 1933 yılında Maarif Vekaleti tarafından "Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi" adıyla ilk defa yayımlandı.

İlk sayıda dönemin Müzeler Dairesi Müdürü Hamit Zübeyr Koşay, Türkiye'nin ilk arkeologlarından Remzi Oğuz Arık, Balıkesir Milletvekilli, tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, arkeolog Arif Müfit Mansel, İzmir Arkeoloji Müzesinin kurucusu Aziz Ogan gibi alanında öncü araştırmacı ve bilim insanlarının yanı sıra Knut Olof Dalman, Johannes Böhlau, Albert Gabriel, Kurt Bittel gibi yaptıkları kazı ve araştırmalarla Türk ve dünya arkeolojisine önemli katkılarda bulunan yabancı araştırmacıların yazıları yer aldı.

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, arkeoloji ve sanat dünyasında takdir ve kabul gördü. Derginin yayımlanmasına 1940'taki dördüncü sayının ardından 2. Dünya Savaşı nedeniyle dokuz yıl ara verildi.

Dergi, 5'inci sayısıyla 1949'da "Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi" ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden yayımlandı.

1956'da "Arkeoloji" ve "Etnografya" olarak ayrılmasıyla Türk Arkeoloji Dergisi 1956 ila 1997 yılları arasında belli aralıklarla 26 sayı, Türk Etnografya Dergisi ise yine aynı yıllar arasında 20 sayı yayımlandı.

"Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi" adıyla 2000 yılında tekrar yayımına başlanan dergi, 2002 dışında her yıl yayımlanarak 11 sayı devam etti.

Derginin 2011'de yayımlanan son sayısının ardından, makale toplama sürecinde karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeniyle yayın hayatına ara verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen programla Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin uluslararası hakemli dergi statüsüyle yeniden yayın hayatına başladığını duyurdu.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 82. sayısıyla başladığı yeni yayın döneminde yılda 3 sayı olarak Türkçe ve İngilizce çıkarılacak.

Ülke çapındaki kazı ve araştırmalar hakkında bilgi sunuyor

Saygın bilim insanlarının çalışmaları ile ülke çapında gerçekleşen kazı ve araştırmalar hakkında okuyucularını bilgilendiren dergi, yayın hayatına yeni formatıyla "merhaba" dedi.

Koruma, onarım ve restorasyon disiplinleri, kültürel miras yönetimi ve müzecilik disiplini, arkeoloji, sanat tarihi, eski çağ tarihi, nümismatik, etnografya, mimarlık tarihi, antropoloji, arkeometri gibi alanlarda makalelerin yer alacağı dergi, insan davranışlarının tarihsel ve yaşayan boyutunu irdeleyerek Anadolu'nun kültürel zenginliğini en iyi şekilde karşılaştırma fırsatı verecek.

Derginin Editörlüğünü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı üstlenirken, Yazı İşleri Müdürlüğünü de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun yürütüyor.

Yeni yayın dönemindeki ilk sayıda yer alan on bir makale ve tanıtım yazısı arasında Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın'ın "Mimari Gelişimde, Mekan Olgusu Üzerinden Tarihi Bir Sentez: Aya Sofya", Prof. Dr. Necmi Karul'un "Karahantepe Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Gömülü Yapıları", Dr. Fatma Burcu Erdoğdu'nun "Müzelerde Ziyaretçi Memnuniyeti Artırımına Uygulanabilecek Stratejiler" başlıklı makaleleri bulunuyor.

Derginin arkeoloji ve etnografya alanında önemli bir başvuru kaynağı olmanın verdiği derin tecrübeyle yeni sayılarında da pek çok bilim dalında önemli bulguların paylaşılacağı bir dergi olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak