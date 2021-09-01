Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 yıl sonra okuyucularıyla yeniden buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 yıl sonra okuyucularıyla yeniden buluştu

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 yıl sonra okuyucularıyla yeniden buluştu
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Cumhuriyet tarihinin en köklü dergilerinden Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi on yıllık aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.

Cumhuriyet tarihinin en köklü dergilerinden Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi on yıllık aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.

Dergi, 1933 yılında Maarif Vekaleti tarafından "Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi" adıyla ilk defa yayımlandı.

İlk sayıda dönemin Müzeler Dairesi Müdürü Hamit Zübeyr Koşay, Türkiye'nin ilk arkeologlarından Remzi Oğuz Arık, Balıkesir Milletvekilli, tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, arkeolog Arif Müfit Mansel, İzmir Arkeoloji Müzesinin kurucusu Aziz Ogan gibi alanında öncü araştırmacı ve bilim insanlarının yanı sıra Knut Olof Dalman, Johannes Böhlau, Albert Gabriel, Kurt Bittel gibi yaptıkları kazı ve araştırmalarla Türk ve dünya arkeolojisine önemli katkılarda bulunan yabancı araştırmacıların yazıları yer aldı.

Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, arkeoloji ve sanat dünyasında takdir ve kabul gördü. Derginin yayımlanmasına 1940'taki dördüncü sayının ardından 2. Dünya Savaşı nedeniyle dokuz yıl ara verildi.

Dergi, 5'inci sayısıyla 1949'da "Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi" ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden yayımlandı.

1956'da "Arkeoloji" ve "Etnografya" olarak ayrılmasıyla Türk Arkeoloji Dergisi 1956 ila 1997 yılları arasında belli aralıklarla 26 sayı, Türk Etnografya Dergisi ise yine aynı yıllar arasında 20 sayı yayımlandı.

"Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi" adıyla 2000 yılında tekrar yayımına başlanan dergi, 2002 dışında her yıl yayımlanarak 11 sayı devam etti.

Derginin 2011'de yayımlanan son sayısının ardından, makale toplama sürecinde karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeniyle yayın hayatına ara verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen programla Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin uluslararası hakemli dergi statüsüyle yeniden yayın hayatına başladığını duyurdu.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 82. sayısıyla başladığı yeni yayın döneminde yılda 3 sayı olarak Türkçe ve İngilizce çıkarılacak.

Ülke çapındaki kazı ve araştırmalar hakkında bilgi sunuyor

Saygın bilim insanlarının çalışmaları ile ülke çapında gerçekleşen kazı ve araştırmalar hakkında okuyucularını bilgilendiren dergi, yayın hayatına yeni formatıyla "merhaba" dedi.

Koruma, onarım ve restorasyon disiplinleri, kültürel miras yönetimi ve müzecilik disiplini, arkeoloji, sanat tarihi, eski çağ tarihi, nümismatik, etnografya, mimarlık tarihi, antropoloji, arkeometri gibi alanlarda makalelerin yer alacağı dergi, insan davranışlarının tarihsel ve yaşayan boyutunu irdeleyerek Anadolu'nun kültürel zenginliğini en iyi şekilde karşılaştırma fırsatı verecek.

Derginin Editörlüğünü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı üstlenirken, Yazı İşleri Müdürlüğünü de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun yürütüyor.

Yeni yayın dönemindeki ilk sayıda yer alan on bir makale ve tanıtım yazısı arasında Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın'ın "Mimari Gelişimde, Mekan Olgusu Üzerinden Tarihi Bir Sentez: Aya Sofya", Prof. Dr. Necmi Karul'un "Karahantepe Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Gömülü Yapıları", Dr. Fatma Burcu Erdoğdu'nun "Müzelerde Ziyaretçi Memnuniyeti Artırımına Uygulanabilecek Stratejiler" başlıklı makaleleri bulunuyor.

Derginin arkeoloji ve etnografya alanında önemli bir başvuru kaynağı olmanın verdiği derin tecrübeyle yeni sayılarında da pek çok bilim dalında önemli bulguların paylaşılacağı bir dergi olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mehmet Nuri Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 10 yıl sonra okuyucularıyla yeniden buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:21:20. #1.15#

title