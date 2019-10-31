Türk araçların ihracat taşımaları eylülde yüzde 5 arttı

31.10.2019 14:06

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nce (UND), Türk araçlarının ihracat taşıma sayılarının 2019 yılı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 115 bin 700 adet olduğu bildirildi.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Türk araçlarının geçen yılın eylül ayında 110 bin 411 adet olan ihracat taşıma sayıları 2019 yılı eylül ayında yüzde 5 artış ile 115 bin 700 adete çıktı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ocak-eylül toplamında yüzde 5 artış ile toplam 934 bin 404 adet ihracat taşıması Türk araçlar tarafından gerçekleştirildi. Yabancı araçların geçen yıl eylül ayında 33 bin 66 adet olan taşıma sayıları 2019 yılı eylül ayında yüzde 7 artış ile 35 bin 544 adet oldu.

Ocak-eylül toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış ile 269 bin 653 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracat taşımasında, Türk ve yabancı araçlar ocak-eylül toplamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış ile 1 milyon 204 bin 57 adet ihracat taşıması gerçekleştirmiş oldu. İhracat taşımalarının yüzde 78 Türk, yüzde 22 ise yabancı araçlarca taşındı.

Kota ve transit taşıma engelleri Avrupa ihracatına sekte vuruyor

Avrupa'nın genelinde önceki aylarda olduğu gibi düşüş eğilimi devam ederken, sadece komşu ülkelere yapılan ihracat taşımalarında artış yaşandı. İhracat yapılan önemli Avrupa ülkelerine başta Almanya yüzde 5, İtalya yüzde 13 ve Fransa yüzde 11 olmak üzere taşıma sayılarının düşmesi dikkati çekti.

Avrupa ülkelerine toplamda yüzde 1 düşüş yaşanırken, Orta Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerine yapılan taşımalar ihracat parametreleri dışında incelendiğinde, transit geçiş koridorlarında yaşanan yetersiz geçiş belgesi kotası ve transit taşıma engellemeleri, bu düşüşteki ana nedenler olarak öne çıktı.

Halihazırda Macaristan, Slovenya, Avusturya, Çekya belgelerinin kısıtlı olması ve güzergah üzerindeki ülkelerde transit geçiş belgesi sorunları sebebiyle taşımalar farklı güzergahlar üzerinden yüksek maliyetlerle yapılıyor.

Orta Doğu taşımaları yüzde 11 arttı

Orta Doğu bölgesine yapılan ihracat taşıma sayılarında ocak-eylül toplamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış yaşandı. Orta Doğu ülkelerinde Irak'a, Suriye'ye ve İran'a taşımalar daha istikrarlı devam etmesine rağmen, Körfez ülkelerine yapılan taşıma sayılarında düşüşler görüldü.

Körfez İş Birliği Ülkeleri'ne yüksek ulaşım maliyetleri ve transit güzergah sorunları devam ederken, açılan Suriye-Ürdün sınır kapısında maliyetlerin fazla olması ve güvenlik sorunları olması sebebiyle Türk taşımacılar tarafından bu alternatif kullanılamıyor. Körfez İş Birliği Ülkeleri ile Türkiye arasında uygun maliyetli bir koridor oluşturulması durumunda taşımaların artması bekleniyor.

Rusya ve Orta Asya ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında ise ocak-eylül toplamında yüzde 15 artış sağlandı. Özbekistan'a yüzde 26, Türkmenistan'a yüzde 22, Kazakistan'a yüzde 55, Kırgızistan'a yüzde 73 seviyesindeki artışlar dikkati çekti.

Türki Cumhuriyetlerde yaşanan artış Rusya transit ve Kazakistan transit belgelerinin de erkenden bitmesine sebep oldu ve kısa sürede temin edilememesinin de olumsuz sonuçları yaşandı. BDT ve Orta Asya ülkeleri incelendiğinde bu bölgelere taşımalarda genel olarak artış olmasına karşın, Nahcivan'a yüzde 42 Rusya Federasyonu'na ise yüzde 17 seviyesinde azalma görüldü.

İthalat taşımaları eylülde hızlandı

Türk araçlarının geçen yılın eylül ayında 29 bin 318 adet olan ithalat taşıma sayıları 2019 yılı eylül ayında yüzde 11 artarak 32 bin 539 adet oldu. Ocak-eylül toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşüş ile 300 bin 673 adet ithalat taşıması gerçekleştirdi.

Yabancı araçların ise geçen yıl eylül ayında 14 bin 751 adet olan ithalat taşıma sayıları 2019 yılı eylül ayında yüzde 7 artarak 15 bin 788 adet oldu. Ocak-eylül toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş ile 146 bin 71 adet ithalat taşıması yaptı.

Türkiye'nin ithalat taşımasında, Türk ve yabancı araçlar genel toplamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş ile 446 bin 744 adet ithalat taşıması gerçekleştirilmiş oldu. İthalat taşımalarının yüzde 67'si Türk, yüzde 33'ü ise yabancı araçlar tarafından gerçekleştirildi.

Ocak-Eylül 2018'de 225 bin 451 adet olan Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımaları, Ocak-Eylül 2019 döneminde ise yüzde 5 düşüş ile 213 bin 425 adet olarak gerçekleşti. Tüm Avrupa ülkelerinde düşüş eğilimi olduğu dikkati çekti.

BDT ve Orta Asya ülkelerinden ise ocak-eylül toplamında yüzde 20 artış ile 42 bin 490 adet ithalat taşıması yapıldı. Orta Doğu ülkelerinden ocak-eylül toplamında yüzde 16 düşüş ile 44 bin 702 adet ithalat taşıması yapıldı. Düşüşün önemli bir kısmını Irak oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre Irak'tan yüzde 33 daha az ithalat taşıması yapıldı. İran'dan yapılan ithalat taşımalarında ise yüzde 33 artış yaşandı.

Avrupa'dan boş giriş yapan yabancı araç sayısı 86 bini aştı

2019 yılının 9 ayında, Türk araçları boş dönüş sayılarında yüzde 7 artış yaşamalarına karşın, Türkiye'ye yük almak üzere boş giriş yapan yabancı araç sayısı yüzde 22 arttı. Boş giriş yapan yabancı araçların başında yüzde 44 artış ve 26 bin 252 adet ile Bulgaristan geliyor.

Türk taşımacılar aylık toplam 70 bin araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yaparken, yabancı araçlar ise ülkemize aylık 15 bin 500 adet boş giriş yapıyor. Türk taşımacıların özellikle Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkelerinden boş dönüş sayıları artarken, yabancı araçların ise Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye boş girişleri sayıları ise yüzde 40 artış ile Türk araçlarına kıyasla hem oransal hem de sayısal olarak artmış durumda bulunuyor.

Ocak-Eylül 2019 döneminde sadece Avrupa'dan 86 bin adetten fazla yabancı araç Türkiye'ye yük almak üzere boş giriş yaptı.

Kaynak: AA