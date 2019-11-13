Türk antrenör gözünü çifte dünya şampiyonluğuna dikti

13.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:40

EC BOXİNG'in başantrenörü ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma özelliğini taşıyan Bülent Başer, önümüzdeki cumartesi gecesi üç altın kemer için iki boksörünü ringe sürecek.



16 Kasım Cumartesi akşamı düzenlenecek olan boks galasında iki dünya şampiyonluğu için kemer birleştirme maçına çıkılacak. Dünyanın gözünün kulağının pür dikkat buradan çıkacak sonuçta olacağı bu karşılaşmada kazanan taraf iki ayrı federasyonda dünya şampiyonluk kemerlerinin sahibi olacak. Türk kulübü EC BOXİNG boksörlerinden yarı ağır sıklet IBO dünya şampiyonu Sven Fronling, Almanların şampiyonu Dominic Bösel'e karşı WBA ve IBO dünya şampiyonluk kemerlerini kazanmak için yumruk sallayacak. Aynı gece yine EC BOXİNG boksörlerinden ve dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer'in çalıştırdığı ağır sıklet Erik Pfeifer de Adnan Redzovic'e karşı Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak.



Bülent Başer: "Bu maçları kazanacağız"



Başarılı antrenör Bülent Başer, karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Aylardan beridir bu karşılaşmalara hazırlanıyoruz. Şu an için dünyanın zirvesinde yer alan 22 şampiyon boksör çalıştırıyorum. Amerika ve Avustralya'da yapmış olduğumuz maçlar bize biraz zaman kaybettirdi. Malum gidiş-dönüş mesafesinin uzun olması, oranın saatlerine adapte olabilmek için erken gitme zorunluluğu derken boksörlerimden bir süre uzak kaldım ancak durumu toparladık. Son bir aydır gece gündüz birlikte çalışıyoruz ve tam forma girdik. Şayet Sven, bu karşılaşmayı kazanırsa iki dalda dünya şampiyonluk kemerini kazanacak ki bu da bizim için çok büyük bir başarıdır. Tabi Erik Pfeifer da Avrupa şampiyonu olursa ilerleyen dönemlerde dünya şampiyonlarıyla kafa kafaya çarpışma şansını elde etmiş olacağız" dedi.



Erol Ceylan: "Dünya devleri arasındayız"



EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, kulüp bünyesinde dünya devlerinin yer aldığını belirterek, "Yeni transferler ile de kulübümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Yıllardan beri verdiğimiz emeklerin ürünlerini almaya başladık. Şu an kulübümüz bünyesindeki iki dünya şampiyonluk kemerini üçlemek için var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Türk gençlerimizi de transfer ederek dünyanın zirvesine çıkışlarına destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Erkan Teper ve Alpay Yaman ile Emre Çukur'u da kulübümüzün renklerine bağlayarak, Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Hüseyin Cinkara ve diğer başarılı boksörlerimizle birlikte dünyanın zirvesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise karşılaşmalara dünya medyasından büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Amerika, Almanya ve tüm dünya medyasının naklen yayınlayacağı bu karşılaşmalarda, şanlı bayrağımızı özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde dalgalandırmak bizim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA