Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Polonya'nın Joker Swiecie Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı
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Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Polonya'nın Joker Swiecie Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Polonya'nın Joker Swiecie Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Polonya Kadın Voleybol 1. Lig (Taurin Liga) ekiplerinden Joker Swiecie ile anlaştı.

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Polonya Kadın Voleybol 1. Lig (Taurin Liga) ekiplerinden Joker Swiecie ile anlaştı.

Karslıoğlu, Polonya ekibiyle bir yıllık sözleşme imzaladı.

Azerbaycan'da 5 yıl antrenörlük yapan Karslıoğlu, Türkiye'de ise PTT'nin başında görev aldı.

Karslıoğlu, son olarak Arnavutluk'un Partizani takımını çalıştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Polonya'nın Joker Swiecie Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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