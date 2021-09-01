Türk Anneler Derneğinden Aşure dağıtımı
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Türk Anneler Derneğinden Aşure dağıtımı

Türk Anneler Derneğinden Aşure dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Anneler Derneği ve Yakutiye Belediyesi işbirliğiyle aşure dağıtımı yapıldı.

Türk Anneler Derneği ve Yakutiye Belediyesi işbirliğiyle aşure dağıtımı yapıldı.

Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin, Başkan Yardımcısı Gülcan Nazlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Nefise Kıyıcı ve Nurhayat Günüçay tarafından semt sakinleri ve çevredeki esnafa aşure ikram edildi.

Dernek Başkanı Filiz Pasin, amaçlarının aşure ayında dayanışma ruhunu yaşatmak olduğunu belirterek, etkinliğe destek veren Yakutiye Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Derneklerinin sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini belirten Pasin, " Bu mübarek günde yaptığımız aşureyi vatandaşlarımızla paylaştık. Bugünün önemine uygun bir şekilde bugünü yaşamak ve yaşatmak için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Aşure pişirmek, komşulara ikram etmek, hem yardımlaşma, hem dayanışma, hem de dinimizin güzel bir geleneğidir. Dar gelirli ailelere ve öğrencilere yıl içerisinde düzenlenen birçok etkinlikte çeşitli yardımlar ulaştırıyoruz. Bu konuda derneğimize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de yaklaşık 200 kişiye aşure dağıtımı yaptık" dedi. - ERZURUM

Türk Anneler Derneğinden Aşure dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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