Türk Anneler Derneği'nden yangın bölgesine yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Anneler Derneği'nden yangın bölgesine yardım eli

Türk Anneler Derneği'nden yangın bölgesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırlanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderilecek.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırlanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderilecek.

Türk Anneler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Pasin, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan yangınların ardından, dernek tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi.

Dernek Başkanı Pasin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlar maalesef hem ormanlarımızı hem de yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Çok sayıda ormanlık alanın, canlının ve yerleşim yerinin zarar gördüğü yangınların yanı sıra halen devam edenlerin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda dernek olarak bir duyarlılık örneği göstermek istedik. Giyim malzemesi, ev malzemeleri, çocuk malzemeleri, kişisel bakım malzemelerini topladık. Topladığımız yardım malzemelerini yetkili kurumlara gönderiyoruz."

Yangınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Pasin "Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Şeyma Subaşı Yonca Evcimik
Spor Eda Erdem Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Anneler Derneği'nden yangın bölgesine yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:17:52. #1.15#

title