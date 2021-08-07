Türk Anneler Derneği'nden yangın bölgesine yardım eli

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırlanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderilecek.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırlanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderilecek.

Türk Anneler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Pasin, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan yangınların ardından, dernek tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi.

Dernek Başkanı Pasin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlar maalesef hem ormanlarımızı hem de yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Çok sayıda ormanlık alanın, canlının ve yerleşim yerinin zarar gördüğü yangınların yanı sıra halen devam edenlerin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda dernek olarak bir duyarlılık örneği göstermek istedik. Giyim malzemesi, ev malzemeleri, çocuk malzemeleri, kişisel bakım malzemelerini topladık. Topladığımız yardım malzemelerini yetkili kurumlara gönderiyoruz."

Yangınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Pasin "Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı