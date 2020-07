Türk Amerikan toplumu, New York'ta Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etti NEW Amerika'da yaşayan Türk toplumu, New York'taki Ermenistan temsilciliği önünde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

NEW Amerika'da yaşayan Türk toplumu, New York'taki Ermenistan temsilciliği önünde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) öncülüğünde bazı Türk, Azeri ve Ahıska Türkleri dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen protestoda, Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan grup, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde yaptığı 1 saatlik sessiz eylem sonrası basın açıklaması yaptı. TADF Başkanı Tulga Tekman, grup adına yaptığı açıklamada, "işgalci terör devleti" olarak adlandırdığı Ermenistan'ın son zamanlardaki saldırgan tutumunun, bölgedeki petrol ve doğal gaz hakimiyetini elinde tutmak isteyen büyük devletlerin piyonluğuna soyunmasının bir neticesi olduğunu belirtti. Ermenistan tarihinin soykırım ve katliam suçlarıyla lekeli olduğunu vurgulayan Tekman, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı yaklaşık 30 senedir işgal altında tutuyor. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın düşmanı olan terör örgütlerine destek veriyor, Türk varlığını yok etmeyi amaçlıyor, Hocalı soykırımının hesabını vermelidir." diye konuştu. Ermenistan'a "yaptırım" çağrısı Dün, ABD'nin Los Angeles kentinde kalabalık bir Ermeni grubun, 50 kişilik Azerbaycan destekçisi göstericiye saldırmasını kınadıklarını belirten Tekman, yetkililerden bu tür taşkınlıklara tepki vermesini beklediklerini kaydetti. Tekman, Amerikan Kongresi üyelerine de seslenerek, Hocalı soykırımı ve Karabağ'ın işgali başta olmak üzere en son Tovuz bölgesindeki sınır ihlali için Ermenistan'a yaptırım uygulanmasını talep ederken, Türk dünyasını da bu konuda desteğe çağırdı. Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu. Kaynak: AA