Türk Amerikan İşadamları Derneği, Müsiad'ı Ziyaret Etti

Türk Amerikan İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu beraberindeki heyet ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve üyelerini ziyaret etti.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, ziyaretinde misafirperverliğinden dolayı MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve üyelerine teşekkür ederek, dış ticaret sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmasında üretkenliği vurgulayan Bayramoğlu, "Gaziantep'e en son geldiğimden bu yana sanayideki büyüme takdire şayan. Biz tüm sanayicilerimizin dünya pazarında önemli bir yere sahip olması için çabalıyoruz ve bu konuda çok güzel projeler için çalışıyoruz. Türkiye beklenenden hızlı ilerleme kaydetti. Biz birlik ve beraberlik ile daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Görevini tazeleyen Mehmet Başkanı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Gaziantep'in sanayicisi bizi çok heyecanlandırıyor"

Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Gaziantep'in sanayicisi bizi çok heyecanlandırıyor. Sanayicimizin kanı çok hızlı akıyor. Sürekli yeni Pazar arayışında ve daha nasıl faydalı olunur düşüncesi, bilinciyle çalışıyor. Özellikle üretime çok önem veriyoruz. Devletimizin de teşvikleri doğrultusunda sanayicimiz hem üretken hem ihracatçı. Bu bize çok şey kazandırıyor ve Türkiye bu pazarda hak ettiği yeri alıyor, daha iyi yerlere de gelecek" şeklinde konuştu.

"Ön ayak olacağız"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Biz MÜSİAD ailesi olarak, Gaziantep'te İşverenimize ve sanayicimize ön ayak olacağız ve bu kapsamda çok etkili projeler için çalışıyoruz. Hepimizin bir hedefi var, bu hedef için kol kola engelleri aşacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA