Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle "ticari hamleleri" değerlendirdi

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) yönetimi ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) yönetimi ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ABD açısından güvenilir tedarikçi olduğu vurgulanan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda mutabık kalındı.

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve TABA-AmCham yönetiminden Şekip Hardal, Debbie Cross'un katıldığı görüşmeye TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengüz Aygün, Genel Başkan Süleyman Sanlı ve birçok Amerikan şirket yöneticisi video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin pozisyonunun gelecek süreçte çok daha önemli noktalara geleceğine vurgu yapan Sanders "Türkiye, Amerika'nın çok çok önemli partneri. Türk-Amerikan ilişkileri açısından yaptığımız bu organizasyon ve görüşme çok önemli. İki ülkenin iş birliğinin değerini çok daha iyi anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cengiz Aygün ise "Türkiye-Amerika ilişkisi hem iki ülke hem dünya için çok önemlidir. İkili ilişkilerimizin daha da ileri götüreceğimize inanıyorum. Büyükelçimiz Murat Mercan'ın atanmasıyla bu ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede TABA-AmCham oluşumundan ve Amerika'da yapılması planlanan ekonomik hamlelerden bahseden TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Sanlı, "Ticareti artırmaya yönelik ciddi keşif ve hedeflerimizin olduğu ve bu amaçla geliştirip uygulamak istediğimiz yeni bir döneme girdiğimizi belirtmek isterim. Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. ABD'nin Çin ile olan dış ticaret açığı, tedarik zincirini istikrarsız hale getiriyor. Türkiye'nin öncülüğünde; Endonezya, Malezya, Pakistan, Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika Ülkeleri bu bağlamda ABD'nin arz güvenliğini sağlayabilir." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmelere uygun olarak iki ülkenin birbirini doğru anlayacağı adımlar atacaklarını belirten Sanlı, şunları kaydetti:

"Karşılıklı ziyaretlerle bunu sağlamayı planlıyoruz. Türkiye ABD açısından güvenilir bir tedarik üssüdür. Şu anda yaptığımız 12 milyar dolarlık ihracat hacmi, ikili iş birliğimize yakışan bir rakam değil. 2,6 trilyon dolar ithalat, 1,6 trilyon dolar ihracat yapan Amerikan ekonomisinde, karşılıklı 12'şer milyar dolar toplam 24 milyar dolar ticaret hacmi, ABD ekonomisinin yüzde 1'ine bile tekabül etmemektedir.

Bu nedenle ticaret hacmimizi hızlıca bu kadar devasa bir ekonomide çok daha büyütmemiz gerekir. Savunma sanayimizle, demir-çelik sektörümüzle, halı,tekstil, kuyumculuk, mobilya, deri, işlenmiş makine hizmetler ihracatında pazarda yer almalıyız. Aynı zamanda e-ticaretin fırsatlarını ve risklerini de Türkiye'deki üreticilerimiz ile paylaşmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu