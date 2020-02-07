Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'nden uçak kazası için başsağlığı mesajı Açıklaması

07.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:38

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından etkilenen vatandaşların acısını derinden paylaştıklarını duyurdu.

TABA-AmCham'ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yirmi yıllık tecrübeye sahip köklü ve saygıdeğer firmalarından, değerli üyemiz Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın pistten çıkması sonucu yaşanan talihsiz kaza, hepimizi derinden sarsmıştır. Bu son derece üzücü hadise sonucu hayatını kaybeden çok kıymetli Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bu tür acı kazaların bir daha yaşanmaması temennisiyle, kaybettiğimiz ve yaralı vatandaşlarımızın tüm sevenleri ve değerli üyemiz Pegasus Havayolları'na ülkemiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, TABA-AmCham olarak, üyelerimiz adına her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Kaynak: AA