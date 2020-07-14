Türk ambalaj devi Sarten, İSO 500'de 6 basamak birden yükseldi İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasını açıkladı.

Sarten Ambalaj, 2019'da bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek 102'nci sırada yer aldı.

15'i Türkiye'de üçü de yurtdışında olmak üzere toplam 18 fabrika ile faaliyet gösteren Sarten Ambalaj aralıksız büyümesini sürdürüyor. Dünyanın en büyük 10 metal ambalaj üreticisinden biri olan Türk ambalaj devi, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019' araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükseldi ve listede 102'nci sırada yer aldı.

90 ÜLKEYE ÜRÜN SATIYORUZ, İHRACAT ODAKLI BÜYÜYORUZ

2019'da 2.026.065.966 TL üretimden satış ile listede 6 basamak birden yükselen Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, İSO 500 listesindeki yükselişi ve şirketin gelecek vizyonunu şöyle değerlendirdi: "Sarten Ambalaj hem ülkemizde hem de Avrupa'da büyüyen global bir şirket konumuna geldi. İSO 500'deki yükselişimiz beni şaşırtmadı. İhracatçı gibi düşünüp yatırımlarımızı doğru kurgularsak önümüzdeki yıl ilk 100 içerisinde yer alacağımızdan kuşkum yok. Yurt dışında büyürken hangi ülke daha yakın diye bakmanın yanında lojistik maliyetlerini göz önüne alıp hangisine ihracat yapmak daha mantıklı diye düşünmek gerekiyor. Sarten Ambalaj son yıllarda ihracat odaklı büyüdü.2017 yılında 84 milyon dolar, 2018'de 104 milyon dolar, geçtiğimiz yıl ise 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 90'ın üzerinde ülkeye ürün satıyoruz.Özellikle kozmetik kutularda önemli bir global oyuncu konumuna geldik. 2020 salgın nedeniyle küresel ticaretin hasar gördüğü bir yıl oldu ancak biz şirket olarak Avrupa'da yeni yatırımları hedefliyoruz. Ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı yapmak için ter dökmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler