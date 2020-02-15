TÜRK - ALMAN POLİSİNİN ORTAK OPERASYONU: 17 KİŞİ TUTUKLANDI

15.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:11

İstanbul DHA

Türk ve Alman polisinin ortak operasyonunda yakalanan 44 kişiden 17'si tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alman Federal Polis Teşkilatınca "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda 44 kişi yakalandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. 17 kişi tutuklanırken 27 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Kaynak: DHA