Türk-Alman kuru meyve ticaretinin geleceği çevrim içi toplantıda tartışıldı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen çevrim içi Kuru Meyve Buluşması toplantısında sektörünün uzmanları ile Türk ve Alman paydaşlar bir araya geldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre 167 kişinin katıldığı toplantıda, kuru meyve endüstrisindeki mevcut imkan ve zorlukların yanı sıra halihazırda 132,3 milyon dolarlık hacmi aşan Alman-Türk kuru meyve ticaretinin geleceği tartışıldı.

Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) Genel Sekreteri Anna Boulova'nın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda konuşan Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye'nin dünya kuru meyve üretiminin yüzde 16'sını tek başına gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kuru meyve üretiminin yüzde 61'ini kuru üzüm, yüzde 23'ünü kuru kayısı ve yüzde 16'sını ise kuru incir oluşturuyor. Türk kuru meyvelerinin çoğunluğu Avrupa Birliği'ne ihraç edilmekte olup, Almanya en büyük alıcı ülkedir. Yüksek kalitesi, özgün tatları ve sağlığa faydaları Türk kuru meyvelerini Alman pazarında rağbet gören gıda haline getiriyor. Türk kuru meyve sektörü müşteri odaklı ve en modern teknolojileri kullanıyor. Almanya'ya hem coğrafi hem de kültür ve mantalite bakımından yakınlık, Türkiye'yi güvenli ve etkili bir tedarik zincirinin parçası yapıyor."

Öz, son zamanlarda dünya genelinde tüketici beklentilerinin sürekli arttığını ifade ederek, proaktif önlemler geliştirmek ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmek için uluslararası ortaklarla çalıştıklarını kaydetti.

Waren-Verein der Hamburger Börse ve FRUCOM iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert ve Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann, Türk kuru meyvelerinin gelecek yıllarda Alman pazarında kendilerini daha da güçlü bir şekilde yer edinme şansı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en büyük kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğu, Türkiye'nin yüksek kaliteli ve sağlıklı kuru meyveleri 150 ülkeye ihraç edilirken, özellikle de Almanya'da yoğun rağbet gördüğü, Almanya'nın 2021 yılının 11 aylık döneminde 132,3 milyon dolarlık Türk kuru meyvesi ithal ettiği belirtildi.

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AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

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