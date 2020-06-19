Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı yapıldı
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Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı'na katıldı.

Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı yapıldı
19.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:08

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı'na katıldı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda iki ülkenin kardeş şehirleri arasındaki işbirliğine ilişkin fikirler ve deneyimler ele alındı.

Türk-Alman Kardeş Şehirler Konferansı çerçevesinde Türkiye'den ve Almanya'dan 20 Büyükşehir Belediye Başkanı ilk kez sanal yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Yalnızca seçilmiş katılımcıların davet edildiği toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilcilikleri, Alman Kentler Kurultayı, Türk Belediyeler Birliği'nin işbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen konferansın Büyükşehir Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı bölümünde bilgi alış verişinde bulunuldu. İkili ilişkilerde kardeş kentlerin önemli bir köprü olduğu vurgulanan toplantıda belediyeler arasındaki başarılı deneyimler ve projeler bazındaki somut işbirliği için ek destek olanakları ele alındı.

Başkan Muhittin Böcek toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi vererek, Antalya'nın korona virüsle mücadele konusunda başarılı bir kent olduğunu söyledi. Antalya'da turizm sektörünün de alınan önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu belirten Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin de her konuda turizm sektörünün yanında yer aldığını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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