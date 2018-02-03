Türk- Alman Kadınlar Kulübü'den 100'üncü Yıl Kutlaması

Almanya'da yer alan Kuzey Bavyera Türk- Alman Kadınlar Kulübü, 4 Mart 2018 Pazar günü saat 15.30' da Almanya'da 1918 yılında kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının 100'üncü yılını kutlayacak.

Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel, etkinliğin Nürnberg Plarrer meydanındaki Sparkasse bankasının önünde başlayacağını, kadınların eyleme bisikletleri ile katılacaklarını söyledi. Menzel aynı zamanda, kadına ve kızlara yapılan şiddeti de kınayacaklarını belirtti. - Rnberg