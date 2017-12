Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri düzeltmek, tarihi, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutta gücüne ve tarihi derinliğine dikkat çekmek amacıyla Türk-Alman Dostluk Platformu kuruldu. İki ülkeden kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle kurulan platform, güçlü bağlara dikkat çekmek için çalışmalar gerçekleştirecek.



Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler zorlu bir süreçten geçiyor. Her iki ülke politikacılarının medya üzerinden karşılıklı sert söylemleri bu gerilimi gün geçtikçe tırmandırıyor. Türk-Alman ilişkileri siyasi çerçeve dışında derin tarihi, sosyal, kültürel geçmişe ve ciddi ekonomik boyutuyla stratejik özelliğe sahip. Bu güçlü bağları hatırlatmak, siyasetin neden olduğu yaraları sarmak amacıyla her iki ülkeden köklü firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan kanaat önderleri bir araya gelerek Türk-Alman Dostluk Platformu'nu kurdu. Emekli Almanya Fahri Konsolosu Teyfik Kısacık koordinatörlüğünde ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştiren platform, Türkiye ve Almanya'nın etle tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağı mesajını verdi.



Platform, güçlü ve derin ilişkilere dikkat çekecek



Türk ve Alman kamuoyunda her iki ülkenin birbiri için göz ardı edilemeyecek bir pazar olduğuna ve ilişkilerin ekonomik boyutuna dikkat çeken Türk-Alman Dostuk Platformu Koordinatörü Teyfik Kısacık, "37 milyar Euro'luk ticaret hacmiyle, ekonomik ilişkilerimiz stratejik boyuttadır. Türkiye'de 6 bin 800 Alman sermayeli şirket faaliyet göstermektedir" dedi.



Öte yandan, 1961 yılında imzalanan İşgücü Alımı Anlaşması'yla başlayan süreçle Almanya'ya giden Türklerin sayısının 3,5 milyona ulaştığını da kaydeden Kısacık, Alman toplumunun önemli bir parçası haline gelen bu insanların her kademede görev aldığını, açtıkları 75 binin üzerinde işletmeyle, 370 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve 35 milyar Euro'luk bir iş hacmi olduğunu vurguladı.



"Türk-Alman ilişkileri bu durumu hakketmiyor"



Kısacık iki ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle Almanya'dan gelen turistlerin sayısında da düşüş olduğunu vurgulayan Kısacık, daha sonra şunları söyledi:



"Yaşanan kriz öncesi Türkiye'ye en fazla turist Almanya'dan geliyordu. Hatta ciddi sayıda Alman vatandaşı ülkemize yerleşip, gayrimenkul sahibi oldu. Almanya çok uzun yıllardan beri Türkiye'deki mesleki eğitime ve üniversitelere akademik kadro ve ekipmanla sağlamakta ve bu alanda da güçlü işbirliği söz konusu. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden başlayan askeri alandaki işbirliğini de unutmamak gerekiyor. Birlikte aynı cephede savaşmışız. Bütün bunları düşündüğümüzde Türk-Alman ilişkilerinin bugünkü durumu hakketmediğine inanıyoruz."



Almanya koordinatörlüğünü Berlin Brandenburg Türk-Alman İşadamları Derneği (TDU) önceki dönem başkanlarından Hüsnü Özkanlı'nın yaptığı Türk-Alman Dostluk Platformu, iki ülkede de kamuoyuna yönelik toplantı ve etkinlikler gerçekleştirecek. - ADANA