Türk Aktivistten 'Alman Bayraklı Tabut' Eylemi

KÖLN'deki Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen eylemde sergilenen tabutlar, çevredekilerin şaşkın ve meraklı bakışlarının hedefi oldu. Alman medyasının PKK'yı terör orgütü olarak tanıtmadığını belirten Üretmen, eylemle ilgili şunları söyledi: "Bu eylemle Almanların, şehit haberleriyle üzülen Türkleri anlamasını amaçlıyorum. Buranın halkı bizim terör saldırıları karşısında ne yaşadığımızı maalesef anlamıyor. Şehit haberlerini göstermiyorlar, PKK'nın yaptığı terör eylemlerini göstermiyorlar. 'Bunlar DEAŞ'a karşı savaştı, bunlar iyi terörist' imajı veriyorlar. Terörün iyisi kötüsü olmaz."

'ÇİFTE STANDARDI KINIYORUZ'

"Almanlara afiş dağıtıp terör örgütünün kanlı eylemlerini anlatıyoruz ve onlara diyoruz ki, 'Bugün burada gördüğünüz tabutlar boş, ancak bizim Türkiye'de tabutlarımız gerçek'. Mecbur kaldığımız operasyonu anlamalarını istiyoruz. Polisi denemek ve halkın bizimle empati kurması için DEAŞ bayrağına benzer bir beze menemen tarifi yazarak eylem yapmaya kalktım, yasakladılar. Ancak aynı polis birkaç kilometre ileride PKK terör örgütüne gösteri izni verdi ve paçavralarını salladılar. Bu çifte standardı kınıyoruz. PKK'yı terör örgütü olarak göstermeyen Alman medyasını protesto ediyoruz."

Üretmen, ayrıca bu hain teröristlerin 'gerçek yüzünü' gösterene kadar, büyük şehirlerdeki önemli meydanlarda, bu tür dikkat çekici eylemlerine devam edeceğini söyledi.