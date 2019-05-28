Türk aktivistlerden Suriye'de 2 bin 500 kişiye iftar

Türkiye'den aktivistler, sosyal medya üzerinden organize olarak Suriye'de toplam 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelliye iftar verdi.

İftar programlarını organize eden aktivist Aynur Karabulut AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden topladıkları bağışlarla Suriye'nin İdlib ve Hama illerinde iftar verdiklerini söyledi.

Sekiz gün boyunca farklı bölgelerde program düzenlediklerini belirten Karabulut, "Proje bin kişilik başlamıştı. İnsanlar gördükçe destek oldu. 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelli kardeşlerimize iftar yaptırabildik." dedi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Esed rejimi destekçilerinin saldırılarının yoğunlaştırdığını anımsatan Karabulut, "Saldırılarda birçok okul zarar görmüş. Binlerce öğrencinin kırtasiye malzemesine ihtiyacı da var. Aynı zamanda bunların tespiti noktasında bir çalışma yaptık. İnşallah bir dahaki sefere okullara yönelik bir proje gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA