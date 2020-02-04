Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak
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Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak.

04.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:18
Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu kadrolar için başvurular 13-26 Şubat'ta yapılabilecek.

Başvurular, www.turkak.org.tr üzerinden yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA
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