Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak
Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak.
04.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:18
Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu kadrolar için başvurular 13-26 Şubat'ta yapılabilecek.
Başvurular, www.turkak.org.tr üzerinden yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Kaynak: AA