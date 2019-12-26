Türk Akımı projesinin Sırbistan'dan geçen kısmı tamamlandı
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Türk Akımı projesinin Sırbistan'dan geçen kısmı tamamlandı

Sırp doğal gaz şirketi Serbiagas Genel Müdürü Dusan Bayatoviç, Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçen kısımın boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı

26.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:42
Türk Akımı projesinin Sırbistan'dan geçen kısmı tamamlandı

Sırp doğal gaz şirketi Serbiagas (Srbijagas) Genel Müdürü Dusan Bayatoviç, Rus gazını Türkiye ve 'ya taşıyacak TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçen kısımın boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı.


Bayatoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sırp devlet şirketi Serbiagaz ve Gazprom'un ortak girişimi Gaztrans, Bulgaristan sınırından Macaristan'a kadar 403 kilometrelik boru döşeme işlemini tamamladı" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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