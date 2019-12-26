Türk Akımı projesinin Sırbistan'dan geçen kısmı tamamlandı
Sırp doğal gaz şirketi Serbiagas Genel Müdürü Dusan Bayatoviç, Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçen kısımın boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı
Sırp doğal gaz şirketi Serbiagas (Srbijagas) Genel Müdürü Dusan Bayatoviç, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım'ın Sırbistan'dan geçen kısımın boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı.
Bayatoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sırp devlet şirketi Serbiagaz ve Gazprom'un ortak girişimi Gaztrans, Bulgaristan sınırından Macaristan'a kadar 403 kilometrelik boru döşeme işlemini tamamladı" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle