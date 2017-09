Türk Akım Projesi'nde 57 Bin Ağaç Kesilecek, Kilise Kalıntıları Korunacak

TÜRKİYE ve Rusya ortaklığı ile yapılması planlanan, 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek olan Türk Akımı doğalgaz boru hattı deniz bölümü projesi için hazırlanan nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu açıklandı.



Trakya'nın Karadeniz kıyısında 57 bin 709 ağacın kesileceği belirtilen raporda, boru hattı güzergahı dışında ancak proje sahası içinde yer alan nekropol (toplu mezar alanı) ve kilise kalıntısının ise korunması gerektiği belirtildi.



Türkiye ve Rusya ortaklığı ile yapılması planlanan Türk Akımı doğalgaz boru hattı deniz bölümü projesi, nihai ÇED raporu Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü internet sitesi üzerinden açıklandı. Rusya'dan gelerek Trakya'nın Karadeniz sahilindeki Kırklareli'nin Vize İlçesi'ne bağlı Kıyıköy'den Türk topraklarına girecek olan ve South Stream Transport B.V. tarafından yapılması planlanan projenin, ÇED raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yeterli bulunduğu ve nihai kabul edildiği kaydedildi. Açıklamada, halkın 10 gün içerisinde raporla ilgili görüşlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletebilecekleri duyuruldu.



57 BİN 709 AĞAÇ KESİLECEK



ÇED raporunun arazi kullanımı bölümünde, doğalgaz boru hattının Karadeniz'in altından 910 kilometre geldikten sonra Kırklareli'nin Vize İlçesi'nin Karadeniz kıyındaki Kıyıköy'den Türkiye'ye giriş yapacağı anlatıldı. Rapora göre geçici ve kalıcı alanlar için kesilecek net ağaç sayısı ise 57 bin 709 olarak açıklandı. Nihai ÇED raporunda, kesilecek ağaçlarla ilgili şöyle denildi:



"Proje'nin Kıyı Bölümü Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Vize Orman İşletme Müdürlüğü, Midye (Kıyıköy) Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalmaktadır. Proje kapsamında çalışma yapılması planlanan arazinin tamamı devlet ormanıdır, bu nedenle, vasfı gereği bu alanlar üzerindeki her türlü tasarruf Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir. Orman örtüsünün şekli ise geniş yapraklı orman alanları olarak tanımlanmıştır. Proje'nin Kıyı Bölümü kapsamında kesilecek net ağaç sayısı, kalıcı ve geçici alanlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Projenin Kıyı Bölümü'nde yapılacak faaliyetler nedeni ile kesilecek net ağaç sayısı 57.709'dur. Proje'nin Kıyı Bölümü'ndeki kalıcı alanlar için kesilecek ağaç sayısı 33.867 geçici alanlar (işçi kampı, geçici malzeme depolama alanı ve inşaat aşaması geçici yolları) için kesilecek ağaç sayısı 23.842 olarak hesaplanmıştır. Geçici alanlar doğaya yeniden kazandırma çalışmaları kapsamında bölgenin bitki örtüsüne uygun bitki türleri ile restore edilecektir."



TARIM ARAZİLERİNİ ETKİLEMEYECEK



Projenin kıyı bölümüne en yakın tarım arazisinin yaklaşık 320 metre güneyinde, en yakın mera arazisinin ise yaklaşık 290 metre güneybatısında yer aldığı belirtilen raporda projenin tarım arazilerini etkilemeyeceği görüşüne yer verildi. Raporda, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılarak oluşturulan tarım parselleri haritası, güncel uydu görüntülerinden elde edilen sayısal veriler, ulusal arazi örtüsü veri tabanı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Toprak Haritaları Veritabanı üzerinden temin edilen SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı) verilerine göre, Proje'nin Kıyı Bölümü'ne en yakın tarım arazisi projenin Kıyı Bölümü'nün yaklaşık 320 metre güneyinde, en yakın mera arazisi ise yaklaşık 290 metre güneybatısında yer almaktadır. Dolayısıyla, proje faaliyetlerinin tarım arazilerini etkileme olasılığı düşüktür" denildi.



TOPLU MEZAR VE KİLİSE KORUNACAK



Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü verilerine göre raporda, proje sahasını etkilemeyen 15 tescilli arkeolojik SİT alanın yer aldığı, boru hattı güzergahı dışında ancak proje sahası içinde yer alan nekropol (toplu mezar alanı) ve kilise kalıntısının korunması gerektiği kaydedildi. Nihai ÇED raporunun Kültürel Miras bölümünde ise şu bilgiler verildi:



"Trakya, tarihi yapılar ve taş evler bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Bölgede arkeoloji turizmi açısından Edirne, Enez, Marmara Ereğlisi, Kırklareli Merkez ilçe ve Vize ilçesi ön plana çıkmaktadır. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden sağlanan bilgiye göre, Proje Alanı çevresinde 15 adet tescilli arkeolojik alan belirlenmiştir. Belirtilen 15 arkeolojik alanın hiçbirisi mevcut proje faaliyetlerinden doğrudan etkilenmemektedir. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, proje kapsamındaki görüş talebimiz doğrultusunda, projenin Kıyı Bölümü'nü kapsayan bir saha gezisi gerçekleştirmiştir. Saha gezisinin bulgularını içeren 25.05.2017 tarih ve 39.08.282/957 sayılı görüş yazısında 'Alanda yapılan incelemede, boru hattı güzergahı dışında, proje sahası içinde nekropol alanı ve kilise kalıntısı tespit edilmiştir. Bu nedenle yazımız ekinde koordinatları belirtilen alanda herhangi bir uygulama yapılmaması gerekmektedir. Söz konusu koordinatlı alan dışında, Proje sahası içinde herhangi bir korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır. Ancak çalışmalar sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek nitelikte herhangi bir kalıntı ya da buluntuya rastlanılması durumunda söz konusu alandaki çalışmanın durdurulup en yakın Mülki İdare Amirliği'ne veya Müze Müdürlüğüne bilgi verilmesi (2863 sayılı kanunun 4. maddesi) koşuluyla 'Türk Akım Gaz Boru Hattı - Deniz Bölümü' projesinin uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır."



ORMAN DOĞAL ALANI KAYBOLACAK



Raporda, proje kapsamında inşa edilecek Alım Terminali'nin konumlanacağı saha ve boru hattı irtifak şeridinin geçeceği alanlarda gerçekleştirilecek ağaç kesimlerinden dolayı bu alanlardaki mevcut orman habitatları (doğal alanı) kaybolacağı bilgisi yer aldı. Açıklamada, "Bununla birlikte, projeden etkilenecek orman alanının, bölgedeki mevcut orman arazilerinin çok küçük bir bölümünü oluşturması nedeniyle yaşanacak habitat kaybının genel anlamda bölgesel ekolojiye sınırlı bir etkisi olacağı düşünülmektedir" denildi.



TÜRK AKIMI PROJESİ



Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akım'ının 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak. Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülüyor. Türk Akımı'nın 19 milyar dolara mal olması beklenirken, Türk Akımı projesinin deniz bölümünün bedeli 9 milyar 300 milyon lira olarak açıklandı. İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat çalışmaları Mayıs 2015'te başlamıştı. - Edirne