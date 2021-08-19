Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek
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Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek Türk akademisyen, 30 ülkeden Nobel ödüllü akademisyenlerin de aralarında bulunduğu derneğe seçildi Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek

Türk akademisyen, 30 ülkeden Nobel ödüllü akademisyenlerin de aralarında bulunduğu derneğe seçildi

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Keleştimur, 30 ülkeden aralarında Nobel ödüllü doktorların da bulunduğu Dünya Fizyolojik Bilimler Akademisi Üyeliğine seçildi.

Başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Fırat Üniversitesi kendi alanlarında yeterliliklerini tamamlamış akademisyenleriyle sadece ülkeye değil dünya genelinde de bilime hizmet ediyor. Son olarak FÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Keleştimur, dünya çapında önemli bir göreve seçildi. 40 yıllık akademisyenlik hayatında 100'ün üzerinde akademik makale yayımlanan, kongrelerde bildirileri sunulan ve şuanda TÜBİTAK destekli projelere öncülük eden Prof. Dr. Keleştimur, Dünya Fizyolojik Bilimler Derneği tarafından kurulan Dünya Fizyolojik Akademisi Üyeliğine seçildi. Keleştimur, 30 ülkeden aralarında Nobel ödüllü akademisyenlerin de bulunduğu dernekte Türkiye'yi temsil edecek.

Ülkeyi temsilen derneğe üye seçildiğini belirten Prof. Dr. Haluk Keleştimur, " Tüm dünya ülkelerinin Fizyolojik Bilimler Derneğinin üye olduğu bir kuruluş. İlk defa bu uluslararası dernek bir Fizyolojik Bilimler Akademisi kurulmasını kararlaştırdı. 3'ü Nobel ödülü sahibi olmak üzere 30 tane farklı ülkelerden, bunların 4 ü ABD, 3'ü İngiltere, 2'si Japonya ve diğer farklı ülkelerden. Şimdilik 30 tane üye seçilmiş bulunmaktadır. Ülkemizi de şuanda ben temsil etmekteyim. Muhtemelen gelecekte de bu şekilde farklı isimler bu akademiye üye olabilecektir. Akademinin en büyük faaliyeti tüm dünyadaki Fizyolojik Bilimler alanındaki gelişmeleri, eğitim öğretim alanında hem de araştırma bazında yönlendirmek topluma fizyoloji bilimini tanıtmak. İlaç geliştirmesinde çok önemli bir bilgi kaynağı oluşturmakta bu bakımdan tabi akademinin gelecekte çok önemli fonksiyonu göreceğine inanmaktayım" dedi.

"Bu Fırat Üniversitemizin ülkemizin bir başarısıdır"

Büyük bir emek sonucunda akademiye üye seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Keleştimur, "Bu başarıyı elbette ki kişisel olarak ben bunu küçümsemek istemiyorum. Bu Fırat Üniversitemizin ülkemizin bir başarısıdır. Bu başarının altında yattan birçok önemli sebep vardır. Öncelikle çok çalışmak, fedakarlık, genç arkadaşlarımızın tabi olağan üstü gayretleri. Yıllar önce asistanlık dönemimizde yurtdışına gitme imkanımız çok kısıtlıydı, ona rağmen bir çok fedakarlığa katlanarak yurtdışında gerekli eğitimimizi gerçekleştirdik, halen devam etmekte. Sonuç itibari ile yoğun bir 40 yıllık çalışmanın mesainin çalışmanın ürünü olarak tabi ki dünyadaki böyle akademiye üye seçiminde görev almak üniversitemiz için gurur verici bir tablo ortaya çıkarmakta" diye konuştu.

Fizyoloji bilimi hakkında da bilgi veren Keleştimur, " İnsan fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalı. Tıp temel bilimlerinin en önemli alanlarından biri olarak hekimlik mesleğinde yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Aslında Fizyoloji sadece tıp fakültesinde değil bence diğer bilim alanlarında da Sosyal Bilimlerde, Mühendislik Bilimlerinde, hatta okutulması öğretilmesi gereken bilgiler içermektedir. Sonuçta herkesin odak noktası insan olduğu için, insanın beyin dahil onun dışındaki sistemlerimizin nasıl çalıştığının bilinmesi, normal organizasyonun anlaşılması diğer bilim dallarındaki arkadaşlarımızın da ufuklarını açacak, başarılarına katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Uluslararası düzeyde yüzün üzerinde çalışmamız bulunmaktadır. Bunların birçoğu uluslararası dergilerde yayınlanmış bulunmaktadır. Çok sayıda kongrede sunulmuş bildirimiz mevcuttur. Özellikle TÜBİTAK destekli 4 tane arkadaşlarımızın ve benim de yürütücü olarak bulunduğum proje yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek
Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek
Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek
Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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