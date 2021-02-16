Türk akademisyen uluslararası başarı elde etti
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Türk akademisyen uluslararası başarı elde etti

16.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Türk akademisyen uluslararası başarı elde etti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası "Yeni Ürün Geliştirme Araştırmacıları Listesi"ne girmeyi başardı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası "Yeni Ürün Geliştirme Araştırmacıları Listesi"ne girmeyi başardı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası "Journal of Strategy and Management" dergisinde yayınlanan, "Web of Science"da taranan yayın sayısına göre listede 19. sırada yer aldı.

Sıralamada, Gebze Teknik Üniversitesi ise ilk 20'de yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, GTÜ'de "Ürün Geliştirme Takımlarında Duygu Yönetimi" üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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