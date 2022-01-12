Türk akademisyen Avrupa'da ergen davranışlarını inceleyecek

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Er Vargün, "Ergenlerde kişilerarası duygu düzenleme ve olumlu sosyal davranış: Kültürlerarası bir çalışma" adlı çalışması kapsamında Türkiye, İngiltere ve Hollanda'da inceleme yapacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Er Vargün geliştirdiği araştırma projesi için Avrupa Gelişim Psikolojisi Derneği (European Association of Developmental Psychology) tarafından ilk kez verilen araştırma hibesini almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Er Vargün, ergenlerin kişilerarası duygu düzenleme becerilerinin paylaşma ve yardım etme gibi olumlu sosyal davranışları ile olan ilişkisini 3 farklı kültürde inceleyeceğini bildirdi.

Projenin 24 ay süreceğini ifade eden Vargün, şunları kaydetti:

"Bu projeyi İngiltere Warwick Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Michaela Gummerum ve Hollanda Rotterdam Erasmus Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Lysanne te Brinke ile birlikte yürüteceğiz. Projenin özgün değerini ergenlerde kişilerarası duygu düzenleme becerilerinin olumlu sosyal davranış ile olan ilişkisini ilk kez inceleyecek bir çalışma olmasının yanı sıra bu ilişkiyi Türkiye, İngiltere ve Hollanda olmak üzere 3 farklı kültürde inceleyecek olması oluşturmaktadır."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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