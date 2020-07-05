Turizmin yeni gözdesi: Hoynat
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Turizmin yeni gözdesi: Hoynat

- Turizmin yeni gözdesi: Hoynat Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor.

05.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:20

- Turizmin yeni gözdesi: Hoynat

ORDU - Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler, gördüğü güzellikleri ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eski zamanlarda gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan, günümüzde ise Tepeli Karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak bilinen ada çevresinde peyzaj düzenleme çalışması hayata geçirildi.

Seyir artık daha keyifli

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında adanın karşısında yapılan değişiklikle seyir daha keyifli bir hale getirildi. Kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlandı ve atıl durumda olan seyir alanında güvenlik için korkuluk imalatı yapıldı. Ziyaretçiler için otopark alanı oluşturulan çalışmalarda ayrıca, oturma grupları yerleştirilen seyir alanının zeminine granit ve bazalt döşenirken, kuş gözlemi yapılması için teras alanına 2 adet seyir dürbünü yerleştirildi.

10 numara çalışma olmuş

Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hoynat Adası'nda yapılan çalışmalar ise ziyaretçilerden tam not aldı. Adayı seyre gelen vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Ordu'nun önemli turizm mekanlarından olan Hoynat Adası'nda yapılan çalışmalar çok güzel olmuş. Önceki yıllarda çocuklarla gelme şansımız yoktu. Korkuluklar olmadığı için seyir alanı güvenli değildi. Şimdi rahatlıkla gezilebilecek güvenli bir alan oluşturulmuş. Yapılan çalışmalarla Hoynat Adası daha ilgi çekici bir hale gelmiş. 10 numara çalışma gerçekleştirilmiş" ortak görüşünde birleşti.

Turizmin yeni gözdesi: Hoynat

Kaynak: İHA

Manşet

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