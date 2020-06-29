Turizmin parlayan yıldızı Saros, normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor
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Turizmin parlayan yıldızı Saros, normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından başlatılan normalleşme sürecinde doğası, havası, plaj ve limanları ile birçok tatilci tarafından tercih ediliyor.

Turizmin parlayan yıldızı Saros, normalleşme sürecinde tatilcileri bekliyor
29.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:28

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından başlatılan normalleşme sürecinde doğası, havası, plaj ve limanları ile birçok tatilci tarafından tercih ediliyor.

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm merkezleri arasında yer alıyor

İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki körfez, kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkıyor

İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor.

Körfez, koronavirüsle mücadele kapsamında sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada salgın nedeniyle turizm hareketliliğinin yavaşladığını söyledi.

Türkiye'nin salgına yönelik tedbirleri en iyi uygulayan ülke olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Diğer ülkelere göre turizmde öne çıkacak tedbirler alındı. Otel ve pansiyon tatilciliğine göre doğayla iç içe ve bir ailenin kullanabileceği bireysel alanlar ön plana çıktı." dedi.

"Bu yıl 3 milyon misafir bekliyoruz"

Saros Körfezi'nin sağlıklı ve doğal bir tatil alanı olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Eylül sonuna kadar devam edecek sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Keşan ve Enez belediyeleri ile İl Özel İdare iş birliğiyle körfezin 70 kilometrelik sahil uzunluğunda tedbirler aldık. Bu yıl 3,5 ayda yerli, yabancı 3 milyon misafir bekliyoruz. Balkanlardan gelen soydaşlarımız, yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz ve Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı ağırlıyoruz."

Helvacıoğlu, çadır, karavan kamp yerleri, dalış okulları ve yiyecek içecek alanlarında esnafla ciddi hazırlıklar yaptıklarını anlatarak, "Salgının devam ettiğini biliyoruz ancak tüm tedbirleri aldık. Saros'a vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Her zaman görevlilerimizce sahillerde, toplu bulunulan alanlarda maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunulacak. Saros Körfezi'nde salgınla mücadelede hastanemiz hazır, sağlık istasyon alanları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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