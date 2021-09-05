Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
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Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezleri başında gelen Kızkalesi'nde tatilciler, sezonun sonuna yaklaşılması ve okulların yarın açılacak olması nedeniyle bugün yoğunluk oluşturdu.

Mersin'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezleri başında gelen Kızkalesi'nde tatilciler, sezonun sonuna yaklaşılması ve okulların yarın açılacak olması nedeniyle bugün yoğunluk oluşturdu.

Erdemli ilçesi sınırlarına yer alan 100'ün üzerinde tesis ve 3 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu yaşandı. İl dışından gelen tatilcilerin yanı sıra Mersin ve yakın bölgelerden gelen günü birlikçilerle birlikte sahil doldu. Bir çok tatilci, deniz ve kumsalın keyfini çıkartırken, bazıları teknelerle Kızkalesi turu yaptı. Bu yıl özellikle gurbetçilerin daha çok gelmesiyle birlikte iyi bir sezon geçiren turizmciler, yoğunluğun hem okulların açılması hem de gurbetçilerin büyük bir bölümünün dönüşe geçmesiyle sezonun sonuna yaklaşıldığını ifade etti.

Şehir dışından gelenler ise Kızkalesi sahilinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, keyifli bir tatil geçirdiklerini kaydetti. Okulların açılmasıyla birlikte dönüşe geçeceklerini aktaran tatilciler, fırsatı olanların mutlaka bölgeye tatile gelmesini tavsiye etti.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu
Turizmin merkezi Kızkalesi'nde Pazar yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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