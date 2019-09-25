Turizmin kalbi Bursa'da attı

25.09.2019 10:23

Acenteler ile otellerin buluştuğu profesyonel bir fuar olarak Bursa'nın turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri haline gelen Bursa Turizm Fuarı'nın ikincisi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin pek çok ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren önemli firmaların yer aldığı fuar, 1000'in üzerinde acente ve otel temsilcisini bir araya getirdi. Fuar süresince bolca ikili iş görüşmesi yapan katılımcılar, önemli kazanımlarla döndüler.

3 gün boyunca süren fuarda, fuarı ziyaret eden acenteler ve kurumsal şirket yetkilileri için her gün 3 adet ücretsiz Bursa turu da düzenlendi. Bir yandan fuar boyunca ikili iş görüşmeleri yapan fuar temsilcileri, bir yandan da düzenlenen bu turlarla, Cumalıkızık, Gölyazı, Ulucami, Kozahan, Kapalıçarşı gibi tarihi bölgeleri ziyaret etme olanağı da buldu.

"FUARIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, fuara katılım gösteren ve katkı sunanlara teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu; "İhtisas fuarı olarak, turizm sektöründe profesyonellerin buluştuğu, yeni iş anlaşmalarının imzalandığı fuarımızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha başlangıç yıllarında olan fuarımız hem kamunun hem de özel sektördeki önemli firmaların desteğiyle önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecektir. Bunun haricinde fuarımıza gerek şehir dışından, gerekse de Bursa'da faaliyet gösteren önemli kurumsal firma ve acentelerin katılması bizleri mutlu etti. Gelecek dönemde önemli firmaların katılımını artırmanın yollarını arayarak, daha güzel ve verimli bir fuar olması yönünde hamlelerimizi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Bültenler