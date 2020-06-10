Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor
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Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor

Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor 260 kaçak yapının tespit edildiği Kaş ilçesinde iş makineleri sabah saatlerinde yıkımların startını verdi Geniş güvenlik önlemlerini alındığı yıkımlarda kaçak villaların yıkımına başlandı Türk turizminin gözde merkezi Antalya'nın...

10.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:51

Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor

260 kaçak yapının tespit edildiği Kaş ilçesinde iş makineleri sabah saatlerinde yıkımların startını verdi

Geniş güvenlik önlemlerini alındığı yıkımlarda kaçak villaların yıkımına başlandı

ANTALYA - Türk turizminin gözde merkezi Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde kac¸ak yapı villaların yıkımına başlandı. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı, Antalya Valiligˆi ve Ku"ltu"r Varlıklarını Koruma Bo"lge Kurulu Mu"du"rlu"gˆu"nden gelen yazılara istinaden Bezirgan Mahallesi'ndeki kac¸ak yapılan yapıların yıkımı için iş makineleri bu sabah geniş güvenlik önlemleri arasında yıkımların startını verdi.

Turizm merkezi Antalya ve ilc¸elerinde kac¸ak yapıyla mu"cadele devam ediyor. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı tarafından gec¸tigˆimiz yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'I·mar Barıs¸ı'nda Antalya'da binlerce Yapı Kayıt Belgesi olus¸turuldu.

Ankara'dan gelen bakanlık mu"fettis¸leri uydu u"zerinden ve sahada incelemeler yaptı. Yapılan degˆerlendirmeler sonunda gerc¸egˆe aykırı beyanda bulunulan 260 kaçak bina tespit edildi ve bunların Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Usulsu"z, yanlıs¸ beyan ve belirlenen tarihten sonra binaların yapılması gibi gerekc¸eler nedeniyle belgelerin iptal edildigˆi kaydedildi.

Bakanlıktan ve Antalya Valiligˆinden belediyelere yıkım ic¸in yazı

Antalya C¸evre ve S¸ehircilik I·l Mu"du"rlu"gˆu" tarafından 2017 yılından sonra yapılan ve imar barıs¸ı kapsamı dıs¸ında kalan kac¸ak binalar tespit edildi. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆınca ve Antalya Valiligˆinden yıkım ic¸in Antalya'daki belediyelere yazı go"nderildi. Bu kapsamda Kas¸'ta kac¸ak yapıların yıkımına devam ediliyor. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan kac¸ak yapıların tespiti yapılıp, Kas¸ ilc¸esi Bezirgan Mahallesi Ko"rdere mevkiinde bulunan kac¸ak ins¸aatların 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatları c¸erc¸evesinde yıkımı gerc¸ekles¸tiriliyor.

Kac¸ak yapılas¸maya mu"saade edilmeyecek

Konuya ilis¸kin Kas¸ Belediyesi I·mar Mu"du"rlu"gˆu"nden alınan bilgide s¸u ifadeler kullanıldı: "Kas¸ ilc¸emiz yıllık c¸ok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettigˆi o"nemli bir turizm merkezidir ancak zaman zaman yapılmakta olan kac¸ak binaların da C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı, Antalya Valiligˆi ve Ku"ltu"r Varlıklarını Koruma Bo"lge Kurulu Mu"du"rlu"gˆu"nden gelen yazılara istinaden kac¸ak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılması sagˆlanmaktadır. Bu yazılara istinaden gec¸tigˆimiz gu"nlerde Patara yalı mevkiinde, bugu"n de Bezirgan Ko"rdere mevkiinde kac¸ak yapılan yapıların yıkımına bas¸lanılmıs¸ olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. S¸unu so"ylemeliyiz ki, ilc¸emizde kac¸ak yapılas¸maya kesinlikle mu"saade edilmeyecektir." Genis¸ gu"venlik o"nlemlerinin alındıgˆı yıkımlarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yas¸anmadıgˆı belirtildi

Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor

Kaynak: İHA

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