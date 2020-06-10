Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor Türk turizminin gözde merkezi Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde kac¸ak yapı villaların yıkımına başlandı.

Türk turizminin gözde merkezi Antalya'nın Kas¸ ilc¸esinde kac¸ak yapı villaların yıkımına başlandı. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı, Antalya Valiligˆi ve Ku"ltu"r Varlıklarını Koruma Bo"lge Kurulu Mu"du"rlu"gˆu"nden gelen yazılara istinaden Bezirgan Mahallesi'ndeki kac¸ak yapılan yapıların yıkımı için iş makineleri bu sabah geniş güvenlik önlemleri arasında yıkımların startını verdi.

Turizm merkezi Antalya ve ilc¸elerinde kac¸ak yapıyla mu"cadele sürüyor. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı tarafından gec¸tigˆimiz yıl 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan 'I·mar Barıs¸ı'nda Antalya'da binlerce Yapı Kayıt Belgesi olus¸turuldu. Ankara'dan gelen bakanlık mu"fettis¸leri uydu u"zerinden ve sahada incelemeler yaptı. Yapılan degˆerlendirmeler sonunda gerc¸egˆe aykırı beyanda bulunulan 260 kaçak bina tespit edildi ve bunların Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Usulsu"z, yanlıs¸ beyan ve belirlenen tarihten sonra binaların yapılması gibi gerekc¸eler nedeniyle belgelerin iptal edildigˆi kaydedildi.

Bakanlıktan ve Antalya Valiligˆinden belediyelere yıkım ic¸in yazı

Antalya C¸evre ve S¸ehircilik I·l Mu"du"rlu"gˆu" tarafından 2017 yılından sonra yapılan ve imar barıs¸ı kapsamı dıs¸ında kalan kac¸ak binalar tespit edildi. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆınca ve Antalya Valiligˆinden yıkım ic¸in Antalya'daki belediyelere yazı go"nderildi. Bu kapsamda Kas¸'ta kac¸ak yapıların yıkımına devam ediliyor. C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan kac¸ak yapıların tespiti yapılıp, Kas¸ ilc¸esi Bezirgan Mahallesi Ko"rdere mevkisinde bulunan kac¸ak ins¸aatların 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatları c¸erc¸evesinde yıkımı gerc¸ekles¸tiriliyor.

Kac¸ak yapılas¸maya mu"saade edilmeyecek

Konuya ilis¸kin Kas¸ Belediyesi I·mar Mu"du"rlu"gˆu"nden alınan bilgide s¸u ifadeler kullanıldı:

"Kas¸ ilc¸emiz yıllık c¸ok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettigˆi o"nemli bir turizm merkezidir ancak zaman zaman yapılmakta olan kac¸ak binaların da C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı, Antalya Valiligˆi ve Ku"ltu"r Varlıklarını Koruma Bo"lge Kurulu Mu"du"rlu"gˆu"nden gelen yazılara istinaden kac¸ak yapı ve izinsiz uygulamaların yıkılması sagˆlanmaktadır. Bu yazılara istinaden gec¸tigˆimiz gu"nlerde Patara yalı mevkisinde, bugu"n de Bezirgan Ko"rdere mevkisinde kac¸ak yapılan yapıların yıkımına bas¸lanılmıs¸ olup, bundan sonra da yıkımlar devam edecektir. S¸unu so"ylemeliyiz ki, ilc¸emizde kac¸ak yapılas¸maya kesinlikle mu"saade edilmeyecektir."

Genis¸ gu"venlik o"nlemlerinin alındıgˆı yıkımlarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yas¸anmadıgˆı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA