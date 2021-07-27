Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirdi.

Salgın sürecinde kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken, Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluk yaşadı.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan Çeşme'de, Kurban Bayramı'nda yoğunluk büyük ölçüde arttı.

Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, turizmcileri ve esnafı mutlu etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turizm sektöründe son yılların en bereketli günlerinin yaşandığını söyledi.

İki milyona yakın ziyaretçi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluktan duydukları mutluluğu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bu bayram şehirlerimiz tatil destinasyonlarına Ege'ye, Çeşme'ye aktı. Otellerimiz, restoranlarımız bayramı dolu dolu geçirdi. Bu bayramda yoğunluktan çok mutluyduk. Turizmcimiz salgın konusunda da özellikle hassas davrandı. Otelcilerimizi sürekli uyardık. Çalışanlarımız çoktan aşısını yaptırmıştı. Gelen konuklarımızın yüzde 70'i aşılarını yaptırmıştı. Genel olarak baktığımızda son 10 yılın en güzel bayramını yaşadık. Bu bayram Çeşme'de daha önce görmediğimiz kalabalığı gördük. Henüz otoyol giriş çıkışları elimiz ulaşmadı ancak yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Geçmiş bayramlarda milyonları ağırlamıştık ama bu bayram bunun çok üstüne çıktı. Günübirlikçilerle birlikte bu yıl iki milyona yakın insanı bu bayram Çeşme'de ağırladık."

Bayram tatilinde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı ilçede bazı altyapı sorunlarıyla da karşılaşıldığını aktaran Demir, Çeşme'de bu yüzden su ve elektrik kesintilerinin olduğunu ancak bu sıkıntıların tatil konforunu çok fazla bozmadığını belirtti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, ziyaretçilerin, esnafın ve otelcilerin mutlu bir bayram geçirdiğini belirten Demir, "Bu mutluluğu ekimin sonuna kadar devam ettirme arzusundayız. İnşallah vaka sayılarında düşüş olursa salgının üstesinden gelebiliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi aşı olursak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edersek eski günlerimize dönebiliriz." diye konuştu.

Ege'de tatil yoğunluğunun hala devam ettiğini aktaran Demir, sahte rezervasyonlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Misafirlerimize gelmeden önce muhakkak rezervasyonlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Sahte rezervasyonlar oluşmaya başladı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bu konudan muzdarip. Konuklarımızdan bilinen acenteler üzerinden rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. Tatil bayramdan sonra da devam ediyor. Çeşme mavi denizi, beyaz kumsallarıyla 2 yıldır evinde kalan misafirlerimizi ağırlamak için bekliyor." ifadelerini kullandı.

Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi
Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi
Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi
Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Gülşen Derya Uluğ Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizmin gözde merkezi Çeşme, bayramı dolu geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:41:07. #1.16#

title