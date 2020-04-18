Turizmin cenneti Bodrum'da meydanlar ve yollar boş kaldı
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Bodrum

Turizmin cenneti Bodrum'da meydanlar ve yollar boş kaldı

Turizmin cenneti Bodrum'da meydanlar ve yollar boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bodrum sokakları havadan görüntülendi.

18.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:29
Turizmin cenneti Bodrum'da meydanlar ve yollar boş kaldı

Turizmin cenneti Bodrum'da meydanlar ve yollar boş kaldı

MUĞLA - Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bodrum sokakları havadan görüntülendi. Tarihi boyunca ilk kez bu kadar ıssız olan Bodrum'un sokakları, caddeleri ve yolları bom boş kaldı.

Turizm cenneti olarak tabir edilen Bodrum havadan görüntülendi. Tarihi dokusu ve eğlencenin göz bebeği olan turizm kenti bom boş kaldı. 24 saat hareketli yaşayan kent adeta hayalet bir şehre büründü. Mavi panjurlu beyaz evleriyle, deniz ve gece eğlenceleriyle bilinen Bodrum sokaklarında sessizlik hakim oldu. 10 kilometrelik trafik ise sıfıra düştü. Trafik lambaları bir boş yanıp söndü. Tüm güzelliği ile kendine hayran bırakan Bodrum sahilleri ise sokak hayvanlarına kaldı. Havadan görüntülenen Bodrum manzarası ise kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

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