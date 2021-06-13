Turizmin başkentinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Turizmin başkentinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Konyaaltı sahili Denize girenler Cumhuriyet Meydanı ANTALYA - Çok sayıda ülkeden gelen turiste de ev sahipliği yapan Antalya'da, hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23 derece kaydedildi.

Konyaaltı sahili

Denize girenler

Cumhuriyet Meydanı ANTALYA - Çok sayıda ülkeden gelen turiste de ev sahipliği yapan Antalya'da, hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23 derece kaydedildi.

Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarından denize girdi. Turistlerden bazıları kumsallarda güneşlendi, sahilde yürüdü.

Polis ekiplerinin sahillerde yaptığı pasaport kontrolünde turist olmadıkları belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı.

Normal günlerde yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Güllük Caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu.

Turizmin başkentinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Turizmin başkentinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Turizmin başkentinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Turizmin başkentinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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