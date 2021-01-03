Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı
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Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı

03.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:24
Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı, denizde yüzdü.

Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı, denizde yüzdü.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe bürünürken, sahillerde kısıtlamadan muaf tutulan turistler yoğunluk oluşturdu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenen çok sayıda turist, zaman zaman denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde sürekli devriye gezen polis ekipleri, denetimler yaptı, yabancı uyruklu kişilerin pasaportlarını kontrol etti.

Kaputaj Plajı yabancı turistlere kaldı

Deniz sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kaş ilçesinde, Kaputaş Plajı'nda yaklaşık 200 yabancı turist, güneşli havayı fırsat bilerek denize girip, güneşlendi.

Ocakta deniz keyfi yapan Rus turistlerden Lurii Pakhomov, AA muhabirine, Kaş'a Likya yolunda yürümek için geldiklerini söyledi.

Kaputaş Plajı'nın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Pakhomov, "Deniz de çok güzel, bu güzelliği değerlendirmek istedik ve ocakta denize giriyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi.

İngiliz Vasily Gryazev de Kaş'ta doğum gününü kutlamak için geldiğini anlattı.

Türkiye'de ve Kaş'ta Kovid-19'a karşı önemli tedbirler alındığını dile getiren Gryazev, "Tedbirler kapsamında iyi hizmet sunuluyor. Kışın burası daha güzel. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim." ifadesini kullandı.

Sahil şeridinde bazı tatilciler ise yürüyüş yaparak ve kitap okuyarak zaman geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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