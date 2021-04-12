"Turizmin başkentinde" hava yolu trafiği hareketleniyor
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"Turizmin başkentinde" hava yolu trafiği hareketleniyor

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
'Turizmin başkentinde' hava yolu trafiği hareketleniyor

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, bu yıl daha fazla turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, bu yıl daha fazla turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen geçen yılı 3,5 milyon turistle kapatan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yeni sezon için de umutlu.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile havalimanından otellere kadar her alanda alınan tedbirlerle "sağlıklı ve keyifli" tatilin adresi olan kentte, hava yolu trafiği de hareketlenmeye başladı.

13 ülkeden 247 bin 762 yolcu kente geldi

Çoklu üst yönetici modeliyle hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, Genel Müdür Bilgihan Yılmaz, AA muhabirine, yıl başından bu yana aktif olarak 13 ülkeden uçak trafiği yaşandığını söyledi.

Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-31 Mart döneminde 1102'si Rusya'dan olmak üzere 1790 uçağın iniş yaptığını aktaran Yılmaz, "Üç ayda yurt dışından gelen yolcu sayısı 247 bin 762 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 187 bin 456'sı Rusya'dan, 27 bin 105'i Almanya'dan, 9 bin 739'u ise Kazakistan'dan." dedi.

Bu ülkelerin dışında Kırgızistan, Ukrayna, İran, İsviçre, Ürdün, Polanya, Özbekistan, Azerbaycan, Avusturya, İsveç'ten de hava trafiği akışının olduğunu vurgulayan Yılmaz, hareketliliğin, özellikle son 10 günde arttığını bildirdi.

Ülkelerde normalleşme adımlarının atılmasıyla hareketliliğin daha da artacağını anlatan Yılmaz, "Yaz sezonunda, başta Rus pazarı olmak üzere Ukrayna ve İngiltere pazarının hareketleneceğini öngörmekteyiz. 2019 yaz sezonunda ulaşılan rakamları yakalayamasak da 2020 yaz sezonundan daha iyi olacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Avrupa pazarı, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla büyüyecektir"

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda görev yapan Genel Müdür Deniz Varol da havalimanındaki hareketliliğin artarak devam ettiğini belirtti.

Havalimanında hizmet verilen yolcu sayısının geçen yıldan daha fazla olacağını aktaran Varol, "Aşılamaların hızlanması ve Avrupa pazarında güvenin artması seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesini beraberinde getirecek. Bu da tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı turizm bölgelerimize, başta Antalya'ya çok olumlu yansıyacaktır. Avrupa pazarının, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla sezon içerisinde artarak büyüyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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